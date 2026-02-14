“Nuestra protesta es pacífica”, asegura el fiscal general de la CUT
En La W, Fabio Arias habló acerca de las protestas convocadas para este 28 de abril en todo el territorio nacional.
Recientemente, las centrales obreras reafirmaron su convocatoria al paro nacional para este miércoles 28 de abril, pese a que autoridades insisten en que en pleno pico de la pandemia, las manifestaciones se pueden convertir en un foco de contagio.
Relacionado:
- Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordena suspender las marchas del 28 de abril
- Presidente del Tribunal de Cundinamarca explica fallo que suspendió protestas en el país
En diálogo con La W, Fabio Arias, fiscal general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), se refirió a la reciente decisión que tomó el Tribunal Superior de Cundinamarca sobre aplazar las marchas.
Para los sindicatos, esta decisión representa una violación a los derechos de los colombianos y por ese motivo el Comité de Paro reiteró que la convocatoria sigue en firme.
Escuche esta entrevista en el player de la imagen.