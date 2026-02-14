Hable con elPrograma

14 feb 2026

“Nuestra protesta es pacífica”, asegura el fiscal general de la CUT

En La W, Fabio Arias habló acerca de las protestas convocadas para este 28 de abril en todo el territorio nacional.

"Desde hace muchos años sabemos que no necesitamos permisos para hacer las marchas": Fabio Arias, fiscal general de la CUT. Foto: Colprensa / SERGIO ACERO(Thot)

"Desde hace muchos años sabemos que no necesitamos permisos para hacer las marchas": Fabio Arias, fiscal general de la CUT. Foto: Colprensa / SERGIO ACERO

Caracol Radio

Recientemente, las centrales obreras reafirmaron su convocatoria al paro nacional para este miércoles 28 de abril, pese a que autoridades insisten en que en pleno pico de la pandemia, las manifestaciones se pueden convertir en un foco de contagio.

En diálogo con La W, Fabio Arias, fiscal general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), se refirió a la reciente decisión que tomó el Tribunal Superior de Cundinamarca sobre aplazar las marchas.

Para los sindicatos, esta decisión representa una violación a los derechos de los colombianos y por ese motivo el Comité de Paro reiteró que la convocatoria sigue en firme.

Noticias
Cualquier tiempo pasado fue anterior

