No hay colapso hospitalario, pero sí nos podemos enfrentar a esto: Carlos Álvarez

El doctor Carlos Álvarez habló en La W sobre el aumento de los casos y muertes por COVID-19 en Colombia.. Foto: Colprensa( Thot )

Este domingo, Colombia registró 15.093 nuevos casos de COVID-19 para un total de 3.118.426. Los fallecidos ya son 81.300 con 520 decesos. Hasta la fecha los pacientes recuperados ya son 2.917.584.

Ante las altas cifras de contagios y muertes, el doctor Carlos Álvarez manifestó en La W que “es el reflejo de lo que ha venido pasando durante los últimos 20 días. Una de cada tres personas que entran a Cuidados Intensivos no salen vivas”.

Indicó que “todavía hay posibilidad de crecer y depende de nuestro comportamiento y del virus”. También explicó que “no hay colapso hospitalario, pero sí nos podemos enfrentar a esto”.

Le puede interesar:

Recalcó que “se piensa que se va a mantener esta ola por unas dos semanas, pero si el comportamiento nuestro sigue sin normas de bioseguridad, Bogotá puede seguir creciendo en casos”.

Sobre cómo avanza el plan de vacunación dijo que “el sistema de salud tiene capacidad de respuesta, a medida que llegan dosis, se van entregando”.