“No formo parte de ningún partido político ni ejerzo la política”: Rectora de Uniautónoma

Claudia Da Cunha, nueva rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, respondió al cuestionamiento sobre su nombramiento, durante su presentación ante los medios de comunicación.

Esto ante algunas versiones que la vinculan con el partido Cambio Radical y con la casa Char, y que dicho nombramiento estaría ligado a un movimiento político.

“Yo no formo parte de ningún partido en particular ni ejerzo la política, solo el 3% de mi ejercicio profesional ha sido en el sector público”.

También aseguró que no tiene ningún vínculo con el exrector Ramsés Vargas: “No me he tomado un vaso de agua con él ni he estado cerca de él”.

Frente al tema financiero, Da Cunha dio detalles de la reunión que se llevó a cabo el jueves 19 de abril con los bancos, y declaró que se encuentran realizando una propuesta que sea acogida para la banca y que les permita avanzar. Lo que contrastó con su declaración en la cual manifestó que la universidad se encuentra actualmente en una crisis financiera.

Por su parte, el exrector de la institución, Víctor Armenta, se refirió sobre la decisión que tomó el Ministerio de Educación de removerlo del cargo. Según el Ministerio, de las 29 órdenes que habían emitido, solo 4 se habrían cumplido a cabalidad.

“Aunque en el resto de órdenes se han concedido algunas prórrogas, la información que hemos recibido ha sido parcial, incompleta o fragmentada, lo cual impide un análisis del estado real de la institución", señaló en su momento el Ministerio.

Sin embargo, Armenta respondió que su salida no tenía que ver con sanciones disciplinarias, que no fue una destitución y que tendría que ver con una decisión de “carácter administrativo.” Además, que continúa siendo miembro de la Sala General.