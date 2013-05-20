Murió en combate alias Negro Eliécer, hombre cercano a 'Timochenko'

A través de su cuenta de Twitter, el ministerio de Defensa informó de la muerte de alias Negro Eliecer, cabecilla de la columna móvil Antonio Santos de la guerrilla de las Farc.



Según el Ministerio, “Negro Eliecer” era el “terror del Catatumbo y hombre de confianza de Timochenko y socio de Megateo en negocios de narcotráfico de Farc”.



El guerrillero llevaba 31 años en las Farc y fue abatido por el Ejército Nacional.



