Misión de la ONU en Colombia verificará el cese al fuego en el proceso de Gobierno y Farc

A través de una carta al secretario general, El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dio el visto bueno para que Misión de la ONU en Colombia verifique el cese al fuego y de hostilidades, a petición del Gobierno de Colombia y de la guerrilla de las (FARC-EP).

"Sin duda esto también es un espaldarazo al proceso de paz de Colombia y un apoyo a la búsqueda de un consenso nacional en torno a un Acuerdo Final a la brevedad posible,” dijo el Representante Especial del Secretario General de la ONU y Jefe de la Misión en el país, Jean Arnault.

El objetivo de la Misión incluye organizar y coordinar el Monitoreo y Verificación del cese al fuego y visitar con el Mecanismo los campamentos de las FARC-EP y las unidades de la Fuerza Pública para comprobar el cumplimiento del cese al fuego y de hostilidades. También incluye la interacción con poblaciones locales para asegurar el respeto a sus derechos.