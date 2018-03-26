Mintransporte aclaró cuáles serán los nuevos controles sobre las "fotomultas"

Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla, las ciudades en las que se han impuestos más fotocomparendos en los últimos años. Foto: Colprensa( Thot )

Luego de que se reglamentarán las fotomultas por parte del Gobierno, el Ministerio de Transporte aclaró que los medios tecnológicos utilizados para la detección electrónica de infracciones de tránsito, como cámaras y radares, deberán ser visibles 500 metros antes de su ubicación en las vías nacionales y que de igual forma deberán estar identificados para los conductores, añadiendo que las ‘fotomultas’ estarán ahora ubicadas en las zonas identificadas con mayor índice de accidentalidad, para que ayuden en la tarea de prevención de accidentes viales.

Según el jefe de la Cartera de Transporte, Germán Cardona, con estas decisiones y el acatamiento de la ley por parte de todos los ciudadanos se espera reducir los índices de accidentalidad, atendido de paso el clamor ciudadano para ponerle punto final al abuso de los operadores de las fotomultas.

En los últimos ochos años se impusieron en Colombia 7.577.039 comparendos por esta vía. Solo en enero de 2018 hubo 88.617 infractores, según datos del SIMIT. Las cuatro ciudades con mayor número de imposición de comparendos por ‘fotodetección’ entre el primero de enero de 2011 y el 31 de enero de 2018 fueron Medellín con 1.848.519 comparendos, Bogotá con 881.430 comparendos, Cali con 862.717 comparendos y Barranquilla con 649.874 comparendos.

El Gobierno también aclaró que en caso de recibir un comparendo por ‘fotodetección’ que no haya cumplido con dicha reglamentación, los ciudadanos pueden acercarse a las respectivas autoridades de tránsito de la jurisdicción que impuso el comparendo para ejercer su debido proceso.