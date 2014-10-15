Minsalud descalifica rumor sobre supuesto caso de ébola en Cali

Voceros del Ministerio afirmaron que es falso que se haya dado un caso sospechoso del virus, pues el paciente que desde hace nueve días llegó de Guinea Ecuatorial y fue hospitalizado el pasado fin de semana por fiebre, "ya se recuperó".

El ministro Gaviria a través de Twitter publicó que este país africano está a más de 3.000 kilómetros del foco del virus, y por ende no tiene transmisión activa del virus.

Juan Carlos Uribe, interventor de las IPS Saludcoop, afirmó que aún no hay un diagnóstico para este hombre de 38 años que estuvo tres meses en África.

Los resultados de sus estudios podrían darse a conocer en las próximas horas.