Ministro de Agricultura pide desbloqueo Humanitario de la Vía Panamericana

El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia, pidió a las comunidades en protesta que desbloqueen la vía Panamericana, con el objetivo de que puedan transitar los ciudadanos que están atrapados desde el inicio del paro nacional que ya completan una semana, para que puedan pasar los camioneros que tienen ganado sobre la vía.

“Pedimos el desbloqueo de manera humanitaria como muestra del avance de los diálogos, para así poder solucionar la crisis por la que atraviesa la ciudad de Popayán. Hemos tenido que traer medicamentos por vía aérea, lo cual hace más complicada la situación”, indicó el funcionario.

Añadió además que los otros ciudadanos que no están en protesta “tienen los mismos derechos que los indígenas, afros y campesinos, y es el Gobierno quien debe garantizárselos”.

El ministro Iragorri también se refirió al por qué no se ha desalojado con la Fuerza Pública a los protestantes de la Vía Panamericana. Según él, esto no se ha realizado para evitar víctimas mortales, tanto de los uniformados del Esmad como de los indígenas, afros, campesinos y demás grupos en paro.

Por último, el jefe de la cartera de Agricultura subrayó que hoy se reunirán en una mesa de dialogo con varias comunidades, donde harán presencia la viceministra del Interior, Carmen Inés Vásquez y la Fuerza Pública del departamento.