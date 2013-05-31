6AM W6AM W

Actualidad

Minhacienda dijo que Colombia entró a la modernidad al ser invitada a la OCDE

"Ser miembro de esta organización es adherir al club de las buenas prácticas", aseguró el ministro Mauricio Cárdenas en el Congreso de la República.

Cumbre de la OCDE en Francia. Foto: oecd.org(Thot)

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que Colombia entra en la modernidad luego de ser invitada para ser miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

“Ser miembro de esta organización es adherir al club de las buenas prácticas, ser miembro la de un sello de calidad y confianza al manejo de nuestras políticas económicas. Muchos aspiran, pocos lo logran”, dijo Cárdenas en el Congreso de la República.

De acuerdo con el jefe de la cartera de Hacienda, ser invitados a ingresar a la OECD (por sus siglas en inglés) representa que Colombia se convierta en un país moderno, que hace parte de ese grupo limitado calificado como desarrollado.

