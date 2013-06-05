6AM W6AM W

Actualidad

Minhacienda apoya al superintendente Financiero

Mauricio Cárdenas, se solidarizó con el superintendente Financiero, Gerardo Hernández, a quien la Procuraduría profirió pliego de cargos por el caso InterBolsa.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se solidarizó con el superintendente Financiero, Gerardo Hernández, a quien la Procuraduría profirió pliego de cargos por el caso InterBolsa.

“Tiene mi respaldo”, dijo Cárdenas, quien aseguró que Hernández es “un gran profesional” y que está seguro que tiene “buenos argumentos para enfrentar a la Procuraduría”.

La decisión del Ministerio Público también cobija a Diego Mauricio Herrera Falla en su condición de superintendente delegado para supervisión de riesgos de mercado, Rosita Esther Barrios Figueroa, en su calidad de superintendente delegada adjunta, Sandra Patricia Pérez Díaz, superintendente delegada para emisores, portafolios de inversión y otros agentes, Luis Fernando Cuadrado Zapra y Juan Pablo Arango.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad