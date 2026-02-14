Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 feb 2026 Actualizado 10:30

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Migración compulsa copias a Fiscalía por hombre que llegó siendo positivo para COVID-19

También se abrió una investigación contra la aerolínea que permitió el abordaje del pasajero.

El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa. Foto: Colprensa - Diego Pineda(Thot)

El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa. Foto: Colprensa - Diego Pineda

Caracol Radio

En diálogo con W Radio, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa,
confirmó que se abrió un proceso administrativo contra el ciudadano que llegó desde los Estados Unidos pese a tener una prueba rápida para COVID-19 positiva.

Además anunció que se abrió otra investigación contra la aerolínea United Airlines por permitir que el ciudadano abordara sin verificar su estado de salud.

“Como ya lo hemos hecho en varias ocasiones, se hizo compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación. No hay derecho a que una persona exponga a familias, adultos mayores, a los que trabajamos en aeropuertos y en aviones a su simple voluntad”, dijo.

Le puede interesar:

Pese a este caso, Espinosa aseguró que el comportamiento de las aerolíneas, aeropuertos y viajeros ha sido positivo, en términos generales.

El funcionario explicó que en la última semana han llegado más de 39.000 viajeros y solo se han presentado dos casos en los que se ha hecho necesario un aislamiento: uno procedente de Panamá y otro de Estados Unidos.

“Ahí iniciamos las fases de investigación a ver si hubo engaño del pasajero y es un hecho que no se puede volver a presentar”, señaló.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir