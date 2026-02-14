Migración compulsa copias a Fiscalía por hombre que llegó siendo positivo para COVID-19

En diálogo con W Radio, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa,

confirmó que se abrió un proceso administrativo contra el ciudadano que llegó desde los Estados Unidos pese a tener una prueba rápida para COVID-19 positiva.



Además anunció que se abrió otra investigación contra la aerolínea United Airlines por permitir que el ciudadano abordara sin verificar su estado de salud.



“Como ya lo hemos hecho en varias ocasiones, se hizo compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación. No hay derecho a que una persona exponga a familias, adultos mayores, a los que trabajamos en aeropuertos y en aviones a su simple voluntad”, dijo.

Le puede interesar:

Pese a este caso, Espinosa aseguró que el comportamiento de las aerolíneas, aeropuertos y viajeros ha sido positivo, en términos generales.



El funcionario explicó que en la última semana han llegado más de 39.000 viajeros y solo se han presentado dos casos en los que se ha hecho necesario un aislamiento: uno procedente de Panamá y otro de Estados Unidos.



“Ahí iniciamos las fases de investigación a ver si hubo engaño del pasajero y es un hecho que no se puede volver a presentar”, señaló.