Mi salida de la JEP no se debe a alguna molestia con las Farc: exmagistrado Iván González

En diálogo con La W, el exmagistrado de la Jurisdicción Especial de Paz Iván González descartó que su renuncia al tribunal especial conocida el pasado 17 de diciembre se hubiese producido por alguna decepción, molestia o presunta falta de reconocimiento de las Farc en alguno de los macrocasos que investiga la JEP.

"No, el caso que estaba bajo mi tutela, bajo mi conducción lleva su propia dinámica y todavía no había llegado a la fase de reconocimiento, entonces no tiene nada que ver eso con la renuncia mía" señaló el exmagistrado.

También rechazó que se especule con que su salida del tribunal especial tiene relación con su trabajo en el pasado como defensor del condenado exgobernador de la Guajira conocido como ‘Kiko Gómez’.

"Esas son teorías de la conspiración, yo fui defensor en un proceso disciplinario que se adelantó con el exgobernador, no fui defensor suyo en asuntos penales y no tuve relaciones distintas a la de ser defensor (...) eso me lo planteó una periodista algún día que me reconoció en una librería, y nunca me dijo de dónde había salido la teoría" manifestó González.

El exmagistrado también se mostró en contra de que exparamilitares sean aceptados en la jurisdicción. González además considera que los macrocasos abiertos por la JEP van por buen camino, señalando que en tres de ellos se conocerán decisiones muy pronto.