Magistrados Zamora y Gómez Lee dejarían sus cargos en dos semanas

Por cuenta de que la Corte Suprema de Justicia eligió a los magistrados Max Flórez y Gloria Estella López como reemplazo de Francisco Ricaurte y Pedro Munar, en la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judictura, los magistrados Marta Lucía Zamora e Iván Gómez Lee, nombrados provisionalmente, saldrían de sus cargos aproximadamente en dos semanas,



El magistrado Gómez Lee afirmó que ya fueron notificados y que quedan a merced de la programación que realice la Presidencia de la República para la posesión de los nuevos togados.



"Nosotros fuimos notificados, hay un plazo de confirmación aproximadamente dos o tres semanas y no voy a pasar nada, nosotros haremos un magnífico informe de gestión y estamos felices de haber estado al servicio de la justicia estos meses", agregó Gómez.

Los nuevos magistrados son Max Alejandro Flórez y Gloria López.