Magistrados Zamora y Gómez Lee dejarían sus cargos en dos semanas
El vicepresidente de la Sala Administrativa de la Judicatura anunció que presentará un informe de gestión.
Por cuenta de que la Corte Suprema de Justicia eligió a los magistrados Max Flórez y Gloria Estella López como reemplazo de Francisco Ricaurte y Pedro Munar, en la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judictura, los magistrados Marta Lucía Zamora e Iván Gómez Lee, nombrados provisionalmente, saldrían de sus cargos aproximadamente en dos semanas,
El magistrado Gómez Lee afirmó que ya fueron notificados y que quedan a merced de la programación que realice la Presidencia de la República para la posesión de los nuevos togados.
"Nosotros fuimos notificados, hay un plazo de confirmación aproximadamente dos o tres semanas y no voy a pasar nada, nosotros haremos un magnífico informe de gestión y estamos felices de haber estado al servicio de la justicia estos meses", agregó Gómez.
Los nuevos magistrados son Max Alejandro Flórez y Gloria López.