Los periodos largos son necesarios para ejecutar buenos planes, dicen los verdes

El presidente del partido Verde, Alfonso Prada, indicó en www.wradio.com.co que es un “desastre” volver un proyecto la propuesta de ampliar el periodo presidencial.

Prada aseguró que los periodos largos de gobierno son necesarios para “hacer buenos planes”. Explicó que estos periodos se hacen de dos formas: reelección o periodos largos. 

