Los contratos de Gustavo Castro con la Dirección Administrativa de la Cámara

Los hechos en lo que Gustavo Castro agrede a la periodista Maryori Carvajal quedaron registrados en video. Foto: Redacción W Radio( Thot )

El director de la revista Congreso, Hernán Gustavo Castro, duramente criticado por golpear a una periodista que le reclamaba el pago de sus honorarios, tuvo un contrato con la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes en 2018.

El contrato por prestación de servicios número 836 se firmó el 27 de junio de 2018 con una vigencia hasta el 31 de diciembre, por un valor de $9.900.000. El objeto del contrato era el de prestar servicios de apoyo en la Secretaría de la Comisión de Seguimiento Electoral, en todas las gestiones requeridas frente a los temas que sean de su competencia.

Por ejemplo, consistía en brindar apoyo en el seguimiento y análisis de documentos radicados en la comisión. Además, tramitar correspondencia, llevar el archivo de la dependencia y mantenerlo actualizado. Y finalmente, obrar con lealtad y buena fe durante el ejercicio de sus obligaciones.

Como dato curioso, María Carolina Carrillo, directora administrativa de la Cámara de Representantes, aparece en el último número de la revista Congreso.

En la Cámara de Representantes aún se preguntan si Hernán Gustavo Castro obtuvo permiso para utilizar el nombre del Congreso para bautizar su publicación.

La dirección administrativa de la Cámara de Representantes admitió que Hernán Gustavo Castro Alcarcel tiene otro contrato.

El pasado 7 de junio de 2019 suscribió el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión a la Comisión Legal de Seguimiento Electoral en todas las gestiones requeridas frente a los temas que sean de su competencia, por un valor total de $7.936.800,00 y un plazo de dos meses, en el cual es de precisar que no se ha firmado acta de inicio y que esta Corporación desde la Oficina de contratación esta tomando las medidas necesarias para dar por terminado el mismo.