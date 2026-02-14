Lo que piensan los senadores vallecaucanos sobre la situación en Cali

“Si no hay una Fuerza Pública, habrá una guerra civil. Si no hay seguridad, no hay nada”: senadora María Fernanda Cabal . Foto: Getty Images / LUIS ROBAYO( Thot )

La visita del presidente Iván Duque a Cali se produce en el marco de la difícil situación de orden público que se vive en esta región del país, en particular tras los hechos ocurridos el pasado fin de semana al sur de la ciudad, en los que resultaron heridos varios indígenas.

Mientras que el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció disparos por parte de la fuerza pública, ciudadanos del sur de la ciudad denunciaron haber sido intimidados y agredidos por miembros de las comunidades indígenas.

En diálogo con La W, el senador Roy Barreras se refirió al Paro Nacional y aseguró que "la Reforma a la Salud se está tumbando gracias a las protestas y se cayó la Reforma Tribuaria".

El congresista señaló que "las marchas deben ser respetadas, los bloqueos no hacen bien y desgastan la protesta" y dijo que no pueden aceptarse las escenas de "paramilitarismo urbano", que se vieron en los últimos días.

Por su parte, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal aseguró que "ha habido una gran distorsión sobre lo que ha sucedido en Cali" y señaló que la gente se ha defendido en la calle, de la violencia y del secuestro del que han sido víctimas.

Cabal dijo que el porte de armas ha permitido que muchos defiendan sus vidas y señaló que no se puede negociar con quienes han sido violentos.

El senador Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical, rechazó el comportamiento de la minga y dijo que "la Fuerza Pública ha actuado con los requerimientos internacionales". El congresista añadió que la ciudadanía en Cali está cansada.

"Hay una saturación del pueblo vallecaucano porque se siente secuestrado por no poder tener una movilidad”, añadió.