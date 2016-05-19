Lilian Tintori reunió a cuatro expresidentes de Colombia

El evento tuvo lugar en la Alcaldía de Bogotá, donde Tintori pronunció un emotivo discurso en el que pidió la liberación de su esposo, el exalcalde de Chacao Leopoldo López. En ese momento Tintori pidió la presencia de los expresidentes Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, César Gaviria y Belisario Betancur, quienes subieron para acompañarla a la tarima.

En el pasado se han presentado tensiones de tipo político entre los expresidentes; el último de estos se produjo el pasado fin de semana cuando, en el marco del Congreso Nacional del Partido Liberal, el expresidente Gaviria hizo fuertes pronunciamientos en contra del hoy senador Álvaro Uribe, a quien le pidió que la resistencia civil a la que se ha referido "sea dentro de la ley, y no se preste a los equívocos que se originaron en su gobierno cuando habló de estado de opinión como una amenaza contra las instituciones".