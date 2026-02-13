Ley de Seguridad Privada, a un paso de ahogarse en el Congreso

A pesar de haber sido agendado como primer punto del órden del día, el futuro del proyecto de ley con el que se pretende regular la actividad de las empresas de seguridad privada es oscuro. Tras cerca de dos horas, la sesión debió ser levantada por no existir el quórum suficiente para votar el articulado de este proyecto de ley.

Los representantes del Partido de la U se retiraron del recinto después de haber mostrado su inconformismo con este proyecto de ley por las "suspicacias que ha generado ante la opinión pública" y por considerar que su articulado viola el principio de libre competencia, en relación con las disposiciones que prohíben el capital extranjero en las empresas de seguridad privada.

La inasistencia de los parlamentarios del Partido de la U a la sesión, entre los que se encontraba el coordinador ponente del proyecto, Jaime Armando Yepes; provocó la indignación de la presidenta de la comisión, Aida Merlano. La representante por el departamento de Atlántico consideró como una "payasada" la actitud de los parlamentarios que abandonaron el recinto y culpó de esta situación al Gobierno Nacional; "quienes nos quedamos podremos dormir tranquilos al haber actuado de cara al país", aseguró la parlamentaria.

Durante este debate, en el que participaron el Superintendente de Industria y Comercio, la directora de Colombia Compra Eficiente, el Superintendente de Vigilancia Privada y el Viceministro de Defensa; la Ministra de Comercio, María Claudia Lacouture, tuvo enfrentamientos con algunos de los representantes de la comisión, quienes aseguraron que "empezó con el pie izquierdo sus intervenciones en la Comisión Segunda".

Para el próximo día viernes quedó programada la votación de este proyecto de ley que deberá surtir dos debates antes del 20 de junio, con el fin de convertirse en ley de la república.