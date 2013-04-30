Las Farc dicen que pudieron haber asesinado a 33 soldados como anunció Francisco Santos

En un comunicado publicado en su página web, el grupo guerrillero afirma que el pasado 16 de abril sí adelantaron un operativo contra miembros de la Brigada 27, en la que "lograron impactar" a un gran número de soldados cuando estos los atacaron con armamento pesado.



Sin embargo, el texto aclara que no pueden confirmar el número de muertes, esto en referencia a las publicaciones en la cuenta de Twitter del precandidato presidencial del Puro Centro Democrático, Francisco Santos Calderón, quien aseguró que habían muerto 33 soldados en un enfrentamiento con la guerrilla.



El texto del comunicado es el siguiente



“Al señor Francisco Santos



En atención a los trinos publicados en su Twiter en días pasados acerca de la posible baja de 33 militares, y de su presunto ocultamiento a la opinión, nos permitimos poner en su conocimiento el texto del parte de guerra hecho llegar al Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP desde el departamento del Cauca por la direcciones del Bloque Móvil Arturo Ruíz y el Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano:



“El día martes 16 de abril a las 03:00 horas unidades pertenecientes al Bloque Móvil Arturo Ruiz y del BOCAC de las FARC-EP realizamos un ataque a la 27 Brigada del Ejército, adscrita a la Fuerza de Tarea Apolo, entre el sitio Agua Clara y La Alsacia, del municipio de Buenos Aires, Cauca. El combate se inició a las tres de la mañana contra una patrulla del Ejército Nacional que hacía una descubierta en el área. Varios minutos después sobrevino de parte nuestra el lanzamiento simultáneo de ocho (8) ramplas con cilindros de dos arrobas de explosivos. Los cilindros cayeron justo en el lugar donde se concentraba un grupo grande de miembros de dicha Brigada.El combate se extendió hasta las 12:00 horas. Nuestros combatientes no pudieron verificar el número de bajas enemigas. En las propias tropas tuvimos tres heridos y un muerto.



Los soldados maniobraban por un terreno adjunto al puesto de mando nuestro, orientados por un borracho que les sirvió de informante, por lo que se presentaron diferentes combates en el área. El camarada caído en combate recibió un tiro que le traspasó la pierna derecha y le cortó la femoral. Nos resultó imposible salvarlo.



Queda la incógnita acerca de los trinos publicados por el señor Francisco Santos en su cuenta, en los que denunció la muerte 33 soldados de la Brigada 27 del ejército en un ataque de las FARC. Si no es una equivocación, y si al golpe al que se refiere fue el ocurrido en la acción mencionada, no cabe duda de que se trató de una acción contundente. Eso sí, no ocurrió en el Putumayo”.



No es la primera vez que denunciamos que el Ministerio de Defensa y los mandos militares le mienten al país sobre los desarrollos del grave conflicto armado que se vive en Colombia.



Secretariado del Estado Mayor Central de las Farc-Ep



Montañas de Colombia, 20 de abril de 2013”.