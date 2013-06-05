La reforma a la Salud no se puede hundir, se necesita y va pasar: Roy Barreras
El presidente del Congreso, Roy Barreras, se comprometió en La W que las comisiones de Senado y Cámara aprueben hoy (miércoles 5 de junio) la reforma a la Salud.
“Esperamos que hoy durante todo el día se apruebe la reforma (…) no hay justificación para que no sea aprobada y votada”, señaló Barreras, quien reconoció que esta es la última oportunidad “para luego poder votarla en plenaria”.
El senador afirmó que hay personas interesadas en que la reforma no pase, pero pasará”. “Somos partidarios que las EPS desaparezcan (…) y estas hacen lo posible para que (la reforma) tenga tropiezos”.
El senador afirmó que hay personas interesadas en que la reforma no pase, pero pasará”. “Somos partidarios que las EPS desaparezcan (…) y estas hacen lo posible para que (la reforma) tenga tropiezos”.