La reforma a la Salud no se puede hundir, se necesita y va pasar: Roy Barreras

“Esperamos que hoy durante todo el día se apruebe la reforma (…) no hay justificación para que no sea aprobada y votada”, señaló Barreras, quien reconoció que esta es la última oportunidad “para luego poder votarla en plenaria”.



El senador afirmó que hay personas interesadas en que la reforma no pase, pero pasará”. “Somos partidarios que las EPS desaparezcan (…) y estas hacen lo posible para que (la reforma) tenga tropiezos”.



