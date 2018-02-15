6AM W6AM W

La corte no ha puesto limitación para iniciar proceso disciplinario de pilotos: Avianca

En diálogo con La W, el vicepresidente de operaciones de Avianca, capitán Eduardo Mendoza, desmintió que los pilotos no estaban volando.

Avión de Avianca. Foto: Colprensa

Después de que Acdac aseguró que continuarán buscando que la pasada huelga de pilotos de Avianca no se declare ilegal, el vicepresidente de operaciones de Avianca, capitán Eduardo Mendoza, afirmó que "la corte no ha puesto limitación para iniciar proceso disciplinario de los pilotos" y desmintió que los pilotos no se encontraran volando.

"Tenemos 37 pilotos que están retomando labores, 32 están en vuelo, 22 están en tierra y 20 tienen un permiso sindical" puntualizó.

 

