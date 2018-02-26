La Central Unitaria de Trabajadores rechazó despidos de los pilotos de Avianca

La Cut, a través de un comunicado, expresó que fuera del presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, el Capitán Jaime Hernández, también fue despedido de Avianca el Vicepresidente del sindicato, el Capitán Jorge Medina, y que junto con ellos la empresa estaría preparando para este lunes 19 despidos más de los cuales, la Acdac ha confirmado que ya se han realizado 11; sin dejar de lado que el sindicato de la Cut alega que para el próximo seis de marzo las destituciones podrían ser hasta de 200 aviadores afiliados a la Acdac y que participaron en la más reciente huelga contra Avianca.

Ante el escenario, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, expresó su total rechazo con el proceder de la aerolínea contra los pilotos sindicalizados, manifestando que la decisión de Avianca se justifica sobre la declaratoria en segunda instancia de la Corte Suprema de Justicia de declarar la huelga como ilegal, sin embargo, añade que esto no sería correcto, ya que según la Cut, estos despidos contrarían lo acordado por el Tribunal de Arbitramento en el Laudo Arbitral expedido en noviembre de 2017 y que es ley para las partes, al señalar que ninguno de los pilotos de Avianca podría ser despedido por razón del conflicto colectivo. Lo que para el sindicato es una nueva muestra de que Avianca incumple el Laudo Arbitral y, por consiguiente, sus decisiones son arbitrarias e ilegales.

Dentro de su comunicado, la Cut manifiesta que la actual situación que afrontan los pilotos afiliados a la Acdac, se presenta por la arbitrariedad de la empresa y de su mayor accionista, Germán Efromovich y segundo, por la supuesta complicidad y la tolerancia que el Ministerio del Trabajo ha tenido para el desarrollo de este conflicto a favor de la empresa y desconociendo los derechos de los pilotos.

Finalmente la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia pidió que el Ministerio de Trabajo efectúe acciones encaminadas a evitar la masacre laboral de