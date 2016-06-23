John Kerry felicita a Colombia por el "fin del conflicto" y reitera apoyo de EE.UU.

"Felicito al presidente (Juan Manuel) Santos y a sus socios por la negociación de este hito y sus esfuerzos en curso para concluir un conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que ha afectado a su nación durante 52 años, la guerra de más larga duración en nuestro hemisferio", subrayó Kerry en un comunicado.



Asimismo, el secretario de Estado reiteró que Estados Unidos "trabajará en estrecha colaboración con Colombia" para asegurarse de que los compromisos asumidos durante las negociaciones "producen beneficios tangibles para los ciudadanos del país".