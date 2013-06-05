Inpec pide reforma a fondo de 10 artículos del Código Penal
El director del Inpec señaló que espera que el proyecto al Código Penitenciario "no salga mutilado del Congreso".
El director del Inpec, general Gustavo Adolfo Ricaurte, señaló en www.wradio.com.co que espera que el proyecto al Código Penitenciario “no salga mutilado del Congreso”.
“Que el proyecto salga como lo pasó la ministra (de Justicia) y que solo corrijan la parte de redacción jurídica”, afirmó el general.
De igual forma, aseguró que, además del proyecto al Código Penitenciario, se debe hacer “una reforma a fondo de 10 artículos del Código Penal”.
