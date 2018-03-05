Inició la segunda semana de procesos disciplinarios de Avianca contra la Acdac

En el inicio de la segunda semana de procesos disciplinarios que está realizando Avianca contra pilotos afiliados a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, que participaron de una huelga en 2017 contra la empresa, se llevaron a cabo este lunes 36 audiencias, donde se procedió, en primera instancia, con la terminación del contrato con justa causa de solo 4 pilotos, y la suspensión temporal de 32 pilotos, así lo confirmó la compañía.

Ante las críticas y amenazas de denuncias frente a organismos internacionales que se han recibido por parte de la Acdac frente al despido de varios aviadores sindicalizados, Avianca reafirmó que estos procesos disciplinarios se dan por la aplicación del fallo de la Corte Suprema de Justicia en la que se declaró dicha huelga cómo ilegal, refutando de esta manera al sindicato quien asegura que la huelga fue legal.

De esta manera a la fecha ya son 95 terminaciones de contratos con posibilidad de ser apelados para que se tome una segunda decisión con 80 suspensiones de aviadores; Avianca de paso confirmó que los procesos disciplinarios se extenderán y finalizarán en primera instancia hasta el próximo siete y no seis de marzo como se había anunciado inicialmente.