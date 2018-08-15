Identificados 14 de los 19 colombianos muertos en accidente de bus en Ecuador

Cancillería confirma la identidad de colombianos muertos en accidente de Ecuador. Foto: Colprensa( Thot )

La Cancillería confirmó que, tras la labor de Medicina Legal e Interpol, ya se han identificado plenamente 14 de los 19 colombianos muertos en el accidente de un bus en Papallacta, en Ecuador.

Según la Cancillería, "una vez se tenga la plena identidad de los cuerpos, se procederá a tramitar sus registros de defunción, a realizar gestiones para su repatriación a Colombia y se coordinará con las familias la recepción de los restos mortales".

Además, señaló que hay 13 colombianos heridos y 10 más por localizar en el vecino país. "Los connacionales heridos se encuentran en los siguientes centros asistenciales: Hospital San Francisco, Hospital Pablo Arturo Suárez, Hospital Calderón y Hospital Pedro Espejo".

La Cancillería está prestando apoyo a los heridos que perdieron sus documentos en el accidente para expedirles pasaportes gratuitos.