Hay que construir una Nación entre todos, afirma Carlos Raúl Yepes
Carlos Raúl Yepes, dijo que la paz definitivamente sí es el mejor negocio para el país porque "no podemos hablar de competitividad o prosperidad, sin tenerla".
En diálogo con www.wradio.com.co el presidente de Bancolombia, Carlos Raúl Yepes, galardonado como el ‘Empresario del año’ por el diario ‘La República’, ha dicho que la paz definitivamente sí es el mejor negocio para el país porque ‘no podemos hablar de competitividad, desarrollo, prosperidad o equidad sin tenerla’, afirmó el ejecutivo.
‘Yo tengo la ilusión de que el tema de la paz sea un tema de unión y no de desunión, no creo que alguien no quiera realmente la paz’, afirmó Yepes para quien la resolución del conflicto armado en Colombia no es un problema del Gobierno sin o de los colombianos como Nación.
‘No hay que esperar que termine el conflicto para empezar a hacer cosas, cada uno administra su metro cuadrado para lograr la paz (…) hay que agradecer al presidente Santos por el esfuerzo y es el tiempo para conversar y entender las diferencias’, puntualizó.
‘Hay que construir una Nación entre todos sin dejar de lado a nadie porque Colombia tiene que aprender a crecer más allá del 10 por ciento, en la era de las oportunidades, tiene que desatrasarse para superar la desigualdad social’ afirmó el banquero.
Una banca más humana
"Cuando hablamos de una banca mas humana es hacer una venta responsable, la cartera vencida es culpa de los bancos", dice Yepes quien además cree que las entidades banacarias deben entender las razones por las cuales sus clientes entran en mora.
Recuerda el presidente de Bancolombia que gracias a "Soluciones W", Michael Nieto, un invidente de Medellín, logró mejorar su calidad de vida y está aportando con su trabajo para que la entidad crezca con sentido humano.
‘Queremos una compañía rentable, sostenible pero basada en las personas (…) por eso hay que oír el susurro del cliente antes que sus gritos’ destacó Carlos Raúl Yepes.
