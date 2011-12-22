Hasta $3.965 se podrá cobrar por retiros en cajeros de otras redes( Thot )

El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, anunció algunas medidas que buscan ponerle límite a las tarifas de los bancos. Una de las medidas es obligar a las entidades financieras a avisarles a sus clientes con un mes y medio de antelación cuando vayan a cambiar sus tarifas.









Asobancaria dijo desconocer el decreto 4809 de 2011, por medio del cual se fijo el tope de cobro para el uso de los cajeros electrónicos.









El ministro de Hacienda ha dicho que los establecimientos bancarios deberán facilitarles a sus clientes anualmente un reporte donde se consigne todos los costos que estén pagando.









Con estas medidas, consignadas en el decreto 4809 del 20 de diciembre de 2011, los bancos no podrán cóbrales a sus usuarios por operaciones fallidas en cajeros automáticos y no se podrá cobrar más de 3.965 pesos por retiros en cajeros de otras redes.







