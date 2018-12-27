Golpe a locales de venta ilegal de celulares en Colombia

La Fiscalía aplicó extinción de dominio a 32 locales avaluados en 8.000 millones de pesos.. Foto: Fiscalía( Thot )

Fueron 36 bienes avaluados en 8.000 millones de pesos, a los que llegaban equipos reportados, eran manipulados y puestos a la venta como artículos libres, los que la Fiscalía General de la Nación les ordenó medida de extinción de dominio.

Las autoridades establecieron que varios de esos bienes fueron afectados durante el último año con dos y tres medidas administrativas, como sellamiento o multas, porque durante diligencias de allanamiento se incautaron de celulares robados o con daño informático y equipos utilizados para la alteración de los sistemas de identificación.

Sin embargo, los propietarios, ocupantes o personas que tomaron en arriendo estos inmuebles y establecimientos "desconocieron todas las decisiones en su contra y continuaron con el ejercicio del negocio ilegal".

Las diligencias de ocupación se cumplieron en Bogotá, Medellín, Villavicencio, Manizales, Neiva, Pasto, Popayán, y en Palmira, Alcalá y Cerrito (Valle del Cauca).

Los inmuebles y locales comerciales quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración y así no podrán ser puestos al servicio de las estructuras delincuenciales que compran, modifican y venden teléfonos robados.

Bienes afectados:

• 10 Inmuebles en Bogotá, localidades de Kennedy y Engativá.

• 3 Inmuebles en Valle del Cauca ( 1 Cerrito, 1 Palmira, 1 Alcalá).

• 3 Establecimientos de comercio y 3 Inmuebles en Villavicencio (Meta), barrios Centro, Olímpico y El Retiro.

• 1 Establecimientos de comercio y 6 Inmuebles en Manizales (Caldas), barrios Los Agustinos, Galería y Los Cedros.

• 1 Establecimientos de comercio y 1 Inmueble en Neiva (Huila).

• 2 Inmuebles en Pasto (Nariño).

• 2 Establecimientos de comercio y 1 inmueble en Medellín (Antioquia).

• 3 Inmuebles en Santander de Quilichao (Cauca).