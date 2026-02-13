Gobierno y algunas comunidades indígenas firman acuerdo

Tras varias horas de discusión se oficializó el levantamiento de los bloqueos de la Vía Panamericana a partir de la firma del acta de garantías entre algunas organizaciones indígenas, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el ministro de Agricultura y Desarrollo, Aurelio Iragorri.

"A partir de este momento, esperamos que los manifestantes cumplan el compromiso y a partir de esta noche empiecen con el desbloqueo de la vía", dijo el ministro Juan Fernando Cristo.

Por su parte el ministro Iragorri considera importante este paso dentro de las negociaciones de los pliegos, para lograr en el menor tiempo posible habilitar la vía Panamericana para el abastecimiento a la población caucana.

El documento creado por las organizaciones indígenas, revisado y firmado por los jefes ministeriales, contempla principalmente que a partir de la firma del acta se inicia el proceso de habilitación de la vía.

Sin embargo, la Cumbre Agraria anunció que intensificará los bloqueos en las vías porque según ellos, sus dirigentes no pertenecen al grupo de negociaciones con las que se llegó el acuerdo.