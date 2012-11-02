Gobierno le puso límites a Claro en subasta para 4G

El Gobierno puso en marcha el proceso para la subasta del servicio de internet móvil de cuarta generación (4G), con condiciones que limitan la participación de la operadora mexicana Claro por su posición dominante en el mercado.



La multinacional de Carlos Slim solo podrá pujar por la banda de 2.500 megahertz, según el nuevo y último borrador de condiciones para este concurso, que fue divulgado en Bogotá por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic).



La operadora Claro criticó esta limitación unas horas después de la divulgación del documento previo de condiciones por considerar que con ella no se le permite "competir en igualdad de condiciones".



"Por consiguiente va en contravía de la inversión, la seguridad jurídica y retrasará el despliegue de la banda ancha móvil en el territorio nacional", agregó en un comunicado esta multinacional, que anunció que espera conocer en detalle el borrador para "analizar sus alcances e implicaciones".



La subasta, que será abierta y simultánea, asignará cinco licencias entre los actuales cuatro operadores de telefonía móvil en el país, y facilitará el ingreso de uno nuevo.