Gobierno estudiará si presenta 'plan B' frente a fallo sobre la Judicatura

Jorge Londoño afirmó que acatarán el fallo de la Corte Constitucional que tumbó al Consejo de Gobierno Judicial dejando en firme la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Dijo que un eventual 'plan B' frente al fallo "dependerá del sentido del fallo de la Corte. Es una decisión que debemos tomar con el Ministerio del interior".

"Nos parece que el Gobierno había hecho un esfuerzo por presentar y tramitar un nuevo modelo de justicia ante el Congreso, pero es una nueva oportunidad que no debemos pasar. Pero no es el acabose", agregó el ministro.