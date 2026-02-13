Hable con elPrograma

13 feb 2026 Actualizado 09:16

Gobierno estudiará si presenta 'plan B' frente a fallo sobre la Judicatura

El ministro de Justicia, Jorge Londoño, dijo que no es el "acabose" y que se reunirá con el ministro del Interior para ello.

Jorge Londoño. Foto: Colprensa(Thot)

Jorge Londoño. Foto: Colprensa

Caracol Radio

Jorge Londoño afirmó que acatarán el fallo de la Corte Constitucional que tumbó al Consejo de Gobierno Judicial dejando en firme la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Dijo que un eventual 'plan B' frente al fallo "dependerá del sentido del fallo de la Corte. Es una decisión que debemos tomar con el Ministerio del interior".

"Nos parece que el Gobierno había hecho un esfuerzo por presentar y tramitar un nuevo modelo de justicia ante el Congreso, pero es una nueva oportunidad que no debemos pasar. Pero no es el acabose", agregó el ministro.

