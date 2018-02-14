Gobierno desmintió versión sobre que las motos no se podrían utilizar para domicilios

Gobierno desmintió versión sobre que las motos no se podrían utilizar para hacer domicilios. Foto: Colprensa( Thot )

Luego de que se conociera una versión que circula en redes sociales sobre la posibilidad de que las motos no podrían ser usadas para llevar domicilios, el Ministerio de Transporte procedió a aclarar dicha información expresando que:

1- Este fue un concepto emitido por el ministerio el 15 de mayo del año pasado. Con dicho concepto se resolvía una consulta del INVIMA sobre el transporte de alimentos en moto.

2- Que la consulta la entendió la oficina jurídica del ministerio respecto del uso industrial o empresarial en el transporte de alimento en motocicleta, para lo cual obviamente no estarían habilitadas.

3- que Sin embargo, los domicilios son un valor agregado de los restaurantes, razón por la cual no existe restricción y pueden prestarse como actualmente ocurre.

4 - Finalmente, el concepto emitido por el Ministerio de Transporte no tiene poder vinculante y no puede usarse como mecanismo para restringir los domicilios, ni de él pueden derivarse sanciones de ninguna naturaleza.

De esta manera, el Gobierno desmintió que no se pudieran realizar domicilios en motos.