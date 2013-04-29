Gobierno descarta relevos en la Federación Nacional de Cafeteros
Así lo anunció en www.wradio.com.co el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien anunció una ley para permitir el traslado de recursos al sector cafetero.
Cárdenas sostuvo que pedirá al Congreso que apruebe un plan de traslado para poder entregarles a los cafeteros los recursos por 145.000 pesos por carga.
“Se van a requerir traslados de 500.000 millones de pesos”, afirmó el ministro, quien además descartó cambios en la Federación Nacional de Cafeteros.