Gobierno deberá escoger tercer árbitro del tribunal de arbitramento

La novela para conformar el tribunal de arbitramento convocado por el Gobierno no termina, en este caso los árbitros designados tanto de la empresa Avianca S.A, Carlos Ernesto Molina Monsalve, como de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC), Luis Enrique Cuevas Valbuena, no se pusieron de acuerdo para la designación del tercer árbitro, dejando de esta manera a disposición del Ministerio del Trabajo el sorteo del mismo.

Ante el escenario la cartera laboral al mando de Griselda Restrepo confirmó que se convocó al representante de la Acdac y al representante legal de Avianca S.A., para diligencia dicho sorteo del tercer árbitro el próximo martes 7 de noviembre a las 10:00 de la mañana en las instalaciones del Ministerio del Trabajo.