Gloria López, del Consejo de Gobierno Judicial a la Judicatura

A algunos miembros de la Rama Judicial les ha generado suspicacia la "puerta giratoria" de la abogada Gloria Estela López del Consejo de Gobierno Judicial al Consejo Superior de la Judicatura.

El jueves 2 de junio fue elegida presidenta de la Sala Administrativa, un día después de que la Corte Constitucional tumbara al Consejo de Gobierno Judicial, de quien ella era miembro desde noviembre de 2015.

López poco pudo ejercer en dicho Consejo pues el Consejo de Estado lo suspendió a punta de medidas cautelares.

¿Y cómo llega a la Judicatura?

El 13 de mayo la Corte Suprema de Justicia la elige junto a Max Flórez como los reemplazos de Francisco Ricaurte y pedro Munar, hay que decir, de listas de elegibles disponibles desde 2015.

Cuando la eligieron, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello, dijo que no había nada de malo o inconveniente en los cargos simultáneos de la nueva magistrada.