Gerente general de Sayco renunció por diferencias con el Consejo Directivo

Tras 11 meses al frente del cargo, Andrés Espinosa Pulecio renunció a su cargo como Gerente General, por las diferencias y las presiones del nuevo Consejo Directivo elegido en el pasado mes de marzo.



“Nuestra visión de la sociedad y nuestro modelo de administración son muy diferentes y pienso que difícilmente pueden llegar a coexistir”, señaló.



Según un comunicado emitido por la Sociedad de Autores y compositores de Colombia, durante su gestión, se mejoraron los índices fundamentales de la empresa logrando una reducción del gasto administrativo del 22.9% y un aumento en el recaudo del 30.49%.



“Me despido esperanzado en que el Consejo Directivo encuentre en los principios de transparencia y eficiencia bajo los que hemos estado edificando la Nueva Sayco, un norte para lograr lo que considero la misión fundamental de la empresa, lograr el bienestar de todos y cada uno de los socios” dijo al despedirse.



Entre tanto, se conoció que el fundador de la Orquesta Guayacán, Nino Caicedo, fue nombrado como gerente de Sayco.



Caicedo nació el 17 de octubre de 1953 en Quibdó, Chocó. Es ingeniero metalúrgico de la universidad Libre de Colombia en Bogotá. Es reconocido por haber compuesto la canción “Oiga Mire Vea”.