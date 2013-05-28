Fundación Saldarriaga Concha traerá a Colombia al nobel de Paz Frederick De Klerk

La Fundación Saldarriaga Concha celebra sus 40 años de labores con la realización del Foro “Sociedad Civil y Postconflicto: una mirada a experiencias internacionales”.



“Para cumplir el objetivo de generar un análisis profundo sobre el papel de una sociedad en paz, la fundación presenta en Colombia a dos reconocidos líderes internacionales, expertos en procesos de reconciliación: al expresidente Surafricano y Premio Nobel de Paz (2003), Frederick De Klerk y al político salvadoreño, Joaquín Villalobos, miembro de la delegación negociadora del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en el proceso de paz de su país”, señala la Fundación en un comunicado.



El encuentro se llevará a cabo el próximo 29 de mayo y será “un espacio de reflexión sobre el papel de la sociedad civil y el aporte de las organizaciones sociales en un escenario de postconflicto, tomando como base la posible finalización del enfrentamiento armado que durante años ha vivido el país”.



La Fundación Saldarriaga Concha, creada en febrero de 1973, es una organización que se dedica a desarrollar iniciativas para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad y los adultos mayores del país, convirtiéndose así en entidad líder en programas de participación e inclusión social en diferentes ámbitos.