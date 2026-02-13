Flip pide divulgación imparcial de los acuerdos de paz

El director de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), Pedro Vaca, sugirió a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre la imparcialidad en la información que será divulgada sobre los acuerdos de paz, un mes antes de la convocatoria del plebiscito, para que se promueva en medios de comunicación, en horario prime, con la mayor imparcialidad.

Según la Flip, la divulgación de los acuerdos fijada por el proyecto de ley estatutaria debe hacerse en términos de veracidad y objetividad y con un lenguaje neutral, que informe a la ciudadanía.

“¿Cómo diferenciar esos espacios de información que persiguen un fin legítimo, necesario y proporcional de las campañas sí y no que se derivarían de la convocatoria al plebiscito? ¿Existiría acaso una potencial afectación en la libertad del elector, al entender que el sí tenga un espacio privilegiado en horario prime? ¿Debe ser el gobierno el generador de esos contenidos?”, se preguntó Vaca indicando que existen riesgos en la materia.