14 feb 2026 Actualizado 10:40

Fiscalía investiga crimen de desmovilizado de las farc en Valle del Cauca

La Fiscalía investiga el asesinato del excombatiente de las farc, Edisón Velazco, quien fue atacado con arma de fuego en la vereda Los Andes, en un corregimiento de Cali.

Edisón Velazco fue aceptado como exintegrante de las farc en febrero del año pasado y actualmente se encontraba en el proceso de reincorporación.. Foto: Getty Images(Thot)

Caracol Radio

Cali

Las primeras versiones de testigos del hecho, dan cuenta de hombres armados que atacaron a la víctima cuando se movilizaba en un vehículo y pretendía ingresar a la finca Las Mercedes.

Edisón Velazco fue aceptado como exintegrante de las farc en febrero del año pasado y actualmente se encontraba en el proceso de reincorporación.

Un fiscal seccional de la capital Del Valle adelanta las primeras indagaciones y los actos urgentes para determinar si se tienen pistas de quién o quiénes están detrás del asesinato.

