Fiscalía investiga crimen de desmovilizado de las farc en Valle del Cauca

Edisón Velazco fue aceptado como exintegrante de las farc en febrero del año pasado y actualmente se encontraba en el proceso de reincorporación.. Foto: Getty Images( Thot )

Las primeras versiones de testigos del hecho, dan cuenta de hombres armados que atacaron a la víctima cuando se movilizaba en un vehículo y pretendía ingresar a la finca Las Mercedes.

Edisón Velazco fue aceptado como exintegrante de las farc en febrero del año pasado y actualmente se encontraba en el proceso de reincorporación.



Un fiscal seccional de la capital Del Valle adelanta las primeras indagaciones y los actos urgentes para determinar si se tienen pistas de quién o quiénes están detrás del asesinato.

Lea en La W: