Fiscalía de la JEP evalúa el riesgo de seguridad a los comparecientes
Buscan establecer si es necesario imponer medidas para proteger a quienes están aportando verdad y contribuciones a la paz.
La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP aseguró que ante la actual coyuntura se están fortaleciendo las “estrategias de protección" a los comparecientes. El objetivo es la detección y atención oportuna de los posibles riesgos que se puedan generar en especial frente a las víctimas y a los comparecientes para que de esta manera se garantice el aporte a la verdad plena y exhaustiva respecto de los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado.
Con respecto a quienes decidieron retomar las armas designaron un grupo de fiscales para que, en coordinación con las demás entidades del Estado, realicen las labores de verificación y presenten un informe que permita identificar e individualizar a este grupo de guerrilleros de las Farc.
