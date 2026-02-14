Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 feb 2026 Actualizado 10:39

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Fiscalía de la JEP evalúa el riesgo de seguridad a los comparecientes

Buscan establecer si es necesario imponer medidas para proteger a quienes están aportando verdad y contribuciones a la paz.

La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP aseguró que ante la actual coyuntura se están fortaleciendo las “estrategias de protección “a los comparecientes. Foto: Colprensa(Thot)

La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP aseguró que ante la actual coyuntura se están fortaleciendo las “estrategias de protección “a los comparecientes. Foto: Colprensa

Caracol Radio

La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP aseguró que ante la actual coyuntura se están fortaleciendo las “estrategias de protección" a los comparecientes.  El objetivo es la detección y atención oportuna de los posibles riesgos que se puedan generar en especial  frente a las víctimas y a los comparecientes para que de esta manera se garantice  el aporte a la verdad plena y exhaustiva respecto de los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado.

Lea en La W:Lo que se vio en el video es una traición al acuerdo de paz: Patricia Linares

Con respecto a quienes decidieron retomar las armas  designaron  un grupo de fiscales para que, en coordinación con las demás entidades del Estado, realicen las labores de verificación y presenten un informe que permita identificar e individualizar a este grupo de guerrilleros de las Farc.

Le puede interesar:Cayeron nueve disidentes de las Farc tras bombardeo en Caquetá

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir