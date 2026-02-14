Fiscalía de la JEP evalúa el riesgo de seguridad a los comparecientes

La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP aseguró que ante la actual coyuntura se están fortaleciendo las “estrategias de protección “a los comparecientes. Foto: Colprensa( Thot )

La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP aseguró que ante la actual coyuntura se están fortaleciendo las “estrategias de protección" a los comparecientes. El objetivo es la detección y atención oportuna de los posibles riesgos que se puedan generar en especial frente a las víctimas y a los comparecientes para que de esta manera se garantice el aporte a la verdad plena y exhaustiva respecto de los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado.

Con respecto a quienes decidieron retomar las armas designaron un grupo de fiscales para que, en coordinación con las demás entidades del Estado, realicen las labores de verificación y presenten un informe que permita identificar e individualizar a este grupo de guerrilleros de las Farc.

