Federación de Departamentos apoya a minsalud en pleito con Novartis

Acosta calificó como "insolente" la actitud de Everett Essenstat, quien hace parte del equipo de trabajo del senador norteamericano Orrin Hatch, por sus declaraciones amenazantes frente a la decisión tomada por el titular de la cartera de Salud frente al medicamento Imatinib, de la farmacéutica Novartis.

“Ellos no están dispuestos a dar su brazo a torcer y de buenas a primeras osó el señor Everett espetar que si el ministro persiste en su propósito, Colombia sería objeto de 'tratamiento especial', terminaría en capilla y tal circunstancia, según él, podría llegar a 'interferir con otros intereses que pudiera tener Colombia en EE.UU.'. Así de burda es la amenaza que Colombia toda debe rechazar enérgicamente", aseguró Acosta, quien recordó que la salud es un derecho fundamental en el ordenamiento jurídico nacional.

De acuerdo con el director de la FND, el precio del medicamento afecta a 3.200 pacientes que padecen en Colombia la leucemia mieloide crónica.

“No puede permitirse que prime el interés particular sobre el interés general, que es prevalente, más tratándose de la salud pública. Hagamos causa común con el ministro Gaviria”, concluyó el exministro y exparlamentario guajiro.