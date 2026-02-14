Estamos viendo una orientación a la proactividad y la celeridad en la JEP: Emilio Archila
El consejero presidencial aseguró que la imputación al exsecretariado de las Farc, por el delito de secuestro, es un hito procesal.
El consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, destacó la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de acusar a ocho excombatientes de las Farc por los secuestros cometidos en el marco del conflicto armado.
Uno de los puntos que resaltó fue el cambio de denominación del caso, que pasó de llamarse “retención ilegal de personas” a “toma de rehenes y graves privaciones de la libertad”.
“Creo que con la llegada del magistrado Cifuentes estamos viendo esa orientación a la proactividad y a la celeridad”, señaló.
Archila también ratificó el trabajo armónico entre el Gobierno y la JEP en torno a las sanciones contra los máximos responsables, y aseguró que este hito da un parte de confianza y genera gran expectativa.
“Estamos esperando que tengan este nivel de celeridad, tenemos los siguientes diez días para esperar la posición que cada excomandante de las Farc tome y eso va a determinar si nos vamos por sanciones propias o regulares”, dijo.
Finalmente, ratificó su compromiso para mejorar la seguridad de los excombatientes de las Farc.