Estados Unidos expresó su apoyo "irrestricto" al proceso de paz con las Farc
Eso informó el Ministerio de Justicia, tras una reunión entre el ministro Londoño y el embajador Kevin Whitaker.
El embajador de los Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, le expresó al ministro de Justicia, Jorge Londoño, según informa el Ministerio, "el apoyo irrestricto del gobierno norteamericano a los diálogos de paz" que se adelantan con la guerrilla de las Farc en La Habana.
El pronunciamiento se produjo durante un encuentro que tuvo lugar este jueves y cuyo objetivo principal fue el de dialogar acerca del proceso de paz.
El embajador, dice el Ministerio, se refirió a los proyectos que adelantan en Colombia las agencias de desarrollo de su país y "al compromiso de su gobierno para apoyar el fin del conflicto".
El ministro Londoño además exhortó al diplomático a "no desmayar en sus esfuerzos por colaborar en la construcción de una justicia más inclusiva, próspera y justa en Colombia".