6AM W6AM W

Actualidad

Esta semana Minvivienda entregará 10 mil viviendas

El ministro contó que está trabajando con los bancos para crear un plan de arrendamiento que sean tenidos en cuenta como cuota inicial para comprar vivienda.

El

ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao

, anunció en

que llegarán a 19 municipios de Colombia para entregar viviendas a personas que “nunca han tenido la oportunidad de construir” una casa.

Henao señaló que las viviendas prioritarias.

Por otro lado, el ministro contó que está trabajando con los bancos para crear un plan de arrendamiento que “sean tenidos en cuenta como cuota inicial” para comprar vivienda.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad