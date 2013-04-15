Esta es la carta que demostraría los acercamientos de Uribe con las Farc

La carta, dirigida a “Alfonso Cano”, expresa el interés del gobierno del expresidente Álvaro Uribe de “tener un encuentro directo y secreto” con delegados de la guerrilla.



Según el texto, enviada por el entonces comisionado para la Paz, Frank Pearl, el encuentro entre gobierno y las Farc “tendría una agenda abierta, con el propósito de construir confianza entre las partes y que pueda conducir a una agenda de paz más detallada y profunda a futuro.



Agrega que la reunión podría ser en Brasil, quien garantizaría dentro de su territorio “la seguridad y logística de los participantes del encuentro secreto”.