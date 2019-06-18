Esperamos que haya voluntad política para aprobar el proyecto anticorrupción: Mininterior

Del Gobierno no puede faltar la voluntad política, porque nosotros radicamos el proyecto: Mininterior. Foto: Colprensa

"Esperamos que haya voluntad política, sí hay tiempo, esperamos que en estas últimas sesiones de la Cámara el proyecto se convierta en ley", señaló la ministra.

La ministra señaló que el proyecto fue concertado con varios partidos, cuenta con el aval de Gobierno y de la Fiscalía, por lo que debería ser sancionado como ley de la República.

Gutiérrez, quien tiene funciones presidenciales por el viaje del presidente Duque, hizo un llamado a que se avance en los proyectos anticorrupción en los días que quedan antes del fin de la legislatura.

