Escándalo en Valledupar por golpiza de un concejal de la U a cuatro mujeres

Según se estableció, el expresidente del Concejo de Valledupar, José Santos Castro González, golpeó a las cuatro mujeres, entre ellas una juez de la República, en la discoteca La Iguana. El incidente ocurrió el sábado 15 de junio.



Al parecer, Castro González, luego de golpear a las cuatro mujeres, sacó un arma de fuego para atacar a uno de los hermanos de las mujeres que salió en la defensa de ellas.



Las personas agredidas interpusieron las denuncias respectivas ante la Fiscalía General de la Nación.



González Castro es primo hermano del concejal de Valledupar Pepe Yamín, a quien un juez le quitó la potestad de sus dos hijas por golpear a la madre y abuela de éstas.