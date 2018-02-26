Es escandaloso lo que está haciendo Avianca con los pilotos: Rodrigo Lara

El Presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, crítico la decisión de Avianca de despedir al Presidente de Acdac, Jaime Hernández y a 12 pilotos, por cuenta del paro declarado ilegal por la Corte Suprema y calificó como este hecho como una retaliación de la aerolínea contra sus empleados.

"El ejercicio del derecho a la huelga no puede traducirse en retaliaciones por parte de la empresa. Es escandaloso lo que está haciendo Avianca con sus pilotos", señaló Lara.

El Presidente de la Cámara Baja se mostró preocupado por la "inacción de la Defensoría del Pueblo" y por la decisión del Ministerio del Trabajo de "no proteger a la parte debil de esta pugna, que es la de los pilotos".