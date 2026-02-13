EPM alerta desabastecimiento de energía por problemas en la Subestación Nueva Esperanza

La Empresa de Energía de Medellín visitó este viernes 3 de junio la Subestación Nueva Esperanza ubicada en Soacha y lanzó una alerta sobre la posibilidad de desabastecimiento de energía en la zona Centro Oriente, por falta de permisos para desarrollar el proyecto que espera benefician 12 millones de usuarios.

El gerente de EPM, Jorge Londoño, aseguró que el proyecto avanza en un 75% pero está bloqueado por trámites ambientales y de servidumbre con la autoridad es locales.

"Si estos procesos no se agilizan antes de la primera semana de julio, el proyecto no se podría concluir en noviembre de este año, con el riesgo de desabastecimiento energético que implicaría para la zona centro-oriental del país", precisó.

Agregó que " nos está faltando un 25% y para lograr la meta necesitamos la colaboración ágil y oportuna, no solamente del sistema judicial para que nos ayude con la imposición de servidumbre, sino con el Gobierno Nacional a través de la Anla modificando las licencias ambientales y las autoridades locales con el desarrollo del mismo".

Según Londoño, del proyecto falta liberar más de 100 predios que no ha sido posible conseguir al haber fracasado la negociación directa con sus propietarios, los cuales son necesarios para iniciar las obras.

"De los 1.217 predios requeridos para la construcción de las líneas y la franja de protección se han liberado 1.116. Un alto porcentaje de los predios en los que no ha sido posible iniciar las obras se encuentra en proceso de imposición de servidumbre", dijo.

Nueva Esperanza es un proyecto de transmisión de energía eléctrica que aumentará la capacidad de transporte de energía a los habitantes de Cundinamarca (incluida Bogotá), Meta, Guaviare y el norte del Tolima.